Fatih Portakal asgari ücret belli oldu diyerek rakamı duyurdu. Hükümetten bilgi aldım demişti

Geçtiğimiz hafta hükümetten bilgi aldığını ifade ederek yeni asgari ücreti kamuoyu ile paylaşan Fatih Portakal, bu kez açıklamalarını güncelleyerek "Çıkacak rakam belli oldu. 10 bin 500 ile 11 bin 500 lira olacak" dedi.

Fatih Portakal asgari ücret belli oldu diyerek rakamı duyurdu. Hükümetten bilgi aldım demişti

Yeniakit'in haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün yapıldı. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" dedi.

Asgari ücrete ilişkin bir açıklama da AKP'den geldi. AKP MKYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik komisyonun bu hafta yapılacak üçüncü toplantısına işaret etti.

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya yanıt veren Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Komisyonu toplantısından sonra 'üçüncü kez toplanacağız' dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele etmeye inanır. İşçimizin ve diğer kesimlerin korunması konusunda irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz."

Sözcü TV'de konuşan Fatih Portakal yeni asgari ücretin belli olduğunu duyurarak son rakamı açıkladı.

Fatih Portakal yaptığı açıklamada, "Çıkacak rakam belli oldu. 10 bin 500 ile 11 bin 500 lira olacak" dedi.

Fatih Portakal geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, asgari ücretle ilgili hükümete yakın isimlerden kulis bilgileri aldığını açıklamıştı.

Fatih Portakal, hükümet kaynaklarından bildi edindiğini yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etmişti.

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