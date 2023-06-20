Asgari ücrette kritik viraj. Masaya bugün hangi rakamlar gelecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.

Komisyon dün ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2.5 saat sürmüştü ancak masaya rakam gelmemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI BU SEFER MASAYA GELECEK

İlk iki toplantıya katılanlar her ne kadar masaya ücret konusu gelmedi dese de niçin toplanıldığı belli; Asgari Ücret için...Elbette masaya rakamlar geldi. Dikkat çeken değerlendirmelerden ilki 500 dolar seviyesi oldu. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin seçim öncesi yaptığı açıklamalarda asgari ücret 500 dolar civarında olacak demişti. Ancak dolar seçim sonrası uçtu, 500 dolar bugünkü kurla 11 Bin 815 lira ediyor. Bu da masaya gelen en üst sınır olan 11 Bin 500 liranın üzerinde. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete ara zam için yapılan görüşmelerde.

Asgari ücret ile ilgili kulislerden sızan bilgilere göre çıkacak rakamın hangi sınırlar arasında belli oldu. Masaya gelen rakam 10 bin 500 ile 11 bin 500 lira arasında.

ERGUN ATALAY CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dünkü görüşmedin ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için AKP Genel Merkezi'ne gitti.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Ergün Atalay şunları söyledi:

"Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50."