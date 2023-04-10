Beyoğlu Sineması'nın kaderi belli oldu. Mali sebeplerle kapanmıştı

İstiklal Caddesi’nin simgesi Beyoğlu Sineması, yenilenmiş hali ve İBB bünyesinde kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından sinemanın son halinin fotoğrafını paylaşarak sinemaseverlere müjdeli haberi verdi.

MAHİR POLAT DUYURDU

Mali sıkıntılar sebebiyle ağustos ayında kapatılan Beyoğlu Sineması, "İBB Beyoğlu Sineması" adıyla yeniden sinemaseverlerle yeniden buluşacak. Sinemanın yeniden açılacağı haberini İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat açıkladı.

Mahir Polat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Beyoğlu Sineması'nın geri dönüşünü "Güneşli bir haber" olarak duyurdu.

Polat, ayrıca sinemanın yenilenmiş halinin fotoğrafını da paylaştı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Mahir Polat, "Güneşli bir haber vereyim mi? Beyoğlu Sineması da yolda… İlk film ne olsun? ‘Umut’ deseniz ne güzel olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un en eski sinema solanlarından olan Beyoğlu Sineması, ağustosta mali sıkıntılar nedeniyle kapatılmıştı. Sinemanın iletmesini ise İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, almıştı. Başkanlık, sinemanın faaliyetlerine 'İBB Beyoğlu Sineması' olarak devam edeceğini açıklamıştı.