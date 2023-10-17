Beyoğlu'nda Filistin eylemi: Katil İsrail

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İsrail işgalciliğine karşı Filistin halkına destek için Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda bir eylem gerçekleştirdi. "İşgalciler her zaman kaybeder" "Filistin halkı yalnız değildir", "Katil İsrail, katil ABD" ve "Emperyalistler, işbirlikçiler, korkun TKP görev başında" sloganlarının atıldığı eylemde TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam söz aldı.

FİLİSTİN HALKI KENDİSİNE ÖRÜLMÜŞ DUVARLARI YIKIYOR

İşgale ve sistematik zulme boyun eğmeyen Filistin halkına selamla konuşmasına başlayan İnam, Filistin'de on yıllardır yaşananlara dikkat çekerek Filistin halkının varlık mücadelesi verdiğini vurguladı. "Bu mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir. Bir halk kendisine örülmüş hapishanenin duvarlarını yıkmaya çalışıyor." diyen İnam, Hamas'ı öne sürerek bu direnişi meşru görmeyenlere ya da İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığını belirtenlere dur denilmesi gerektiğini belirtti.

ABD VE BATI MEDYASI İKİYÜZLÜ BİR KAMPANYA BAŞLATTI

"Bugün Filistin halkının yanında olan, bu direnişin meşruluğunu savunan komünistleri de Hamasçılıkla suçlayanlara iki çift lafımız var. Bırakın Hamas’ı tartışmayı, bugün tartıştığınız şey Hamas olduğu sürece İsrail’in ve ABD emperyalizminin bölgeye müdahaleleri son bulmayacak. Hatırlayalım, Gazze’den İsrail’e dönük müdahale gerçekleştiğinde tüm batı medyası 'teröristler sivilleri öldürüyor' diye ikiyüzlü bir kampanya başlattılar. Evet sivillerin ölmesi, öldürülmesinin savunulacak tarafı yok. Biz komünistiz, insanların ölmediği bir dünya için mücadele ediyoruz. Ama bu sivil ölümlerini öne sürenler Filistin’de İsrail eliyle on yıllardır binlerce masum insanın öldüğünü ne çabuk unuttular. Emperyalizm bölgeyi bir kan gölüne çevirdi" diyen İnam emperyalizmin bölgedeki rolünü bir kez daha hatırlattı.

İŞGALCİLER KAYBEDECEK DİRENEN FİLİSTİN KAZANACAK

TKP'nin Filistin halkının direnişini kirletmelerine izin vermeyeceğini vurgulayan Senem Doruk İnam "Filistin halkının bitmeyen direnci bize umut olmaya devam ediyor. Onlar işgalcilere karşı, toprakları için, çocukları için, gelecekleri için bir meşaleyi yaktılar. Biz de şimdi o meşaleye buradan güç katacağız. İşgalciler ve emperyalistler mutlaka yenilecek. Savaşların ortadan kalkacağı bir dünya hayalimiz var. Bu hayali mutlaka gerçekleştireceğiz. Biliyoruz, insanlık işgalcilere bir kez daha boyun eğdirecek. İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!" diyerek açıklamasını sonlandırdı.