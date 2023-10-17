İsrail, Gazze'de hastane vurdu. En az 500 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, bölgedeki bir hastaneyi de hedef aldı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in El-Mamedani Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastane tamamen yıkıldı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde yer alan El-Mamedani Hastanesine saldırdığını belirtti. Sözcü, hastanenin tamamen yıkıldığını ve içerideki hastaların, doktorların ve hemşirelerin çoğunun öldüğünü kaydetti. Sözcü, saldırının uluslararası insan haklarına ve savaş kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

Gazze’de ölü sayısı artıyor

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 11 gündür devam ediyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı “Aksa Tufanı” adını verdiği kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.