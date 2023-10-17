İsrail’in hastane saldırısı sonrası, Gazzeli gazeteci yaşanan vahşeti anlattı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, bölgedeki bir hastaneyi de hedef aldı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in El-Mamedani Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail’in hastane saldırısı sonrası, Gazzeli gazeteci yaşanan vahşeti anlattı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışma çok şiddetli bir şekilde devam ederken, İsrail'in gerçekleştirdiği ve sivilleri hedef alan saldırıları tepki çekiyor.

İsrail son olarak Gazze'de çoğunlukla kadın ve çocukların barındığı hastaneye saldırı düzenledi.

Yaşanan saldırının ne kadar korkutucu olduğunu canlı yayına bağlanan Gazzeli gazeteci Noor Harazeen şöyle anlattı:

Her zaman için bu bölgede bir felaketin yaşandığını söylüyoruz ve sonrasında daha da beteri oluyor. Az önce hastanede yaşanan olay toplu bir katliam... Aileler ve çocuklar o hastanede korunmaya çalışıyorlardı.

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İsrail'in hastaneyi hedef aldığını öğrendiğimizde şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Çok sayıda insanın öldüğünü kısa süre önce öğrendik.

Bize tam net bir rakam bildirilmedi fakat yüzlerce kişiden, bin kişiye kadar insanın saldırıya uğrayan hastanede olduğunu tahmin ediyoruz.

Bine yakın insanın bulunduğu hastanede ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar bulunuyordu.

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