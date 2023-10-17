Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına dair "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Son dakika haberi! İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin hastane saldırısına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Vahşeti durdurmak için insanlık harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.

Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

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