Beyonce fahri belediye başkanı oldu

"Renaissance" adlı turnesine devam eden Beyonce, bu akşamki Santa Clara konserinde şehrin fahri belediye başkanı ilan edilerek, şehrin anahtarını alacak

Beyonce fahri belediye başkanı oldu

O artık Belediye Başkanı Beyonce Knowles-Carter. 41 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, California eyaletinin Santa Clara şehrine fahri belediye başkanı oldu. "Renaissance" adlı dünya turnesine devam eden şarkıcıya, bugün sahne alacağı Santa Clara'da şehrin anahtarı verilecek.

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Santa Clara Belediye Sözcüsü Michelle Templeton, "Santa Clara şehri, Beyonce'nin Levi’s Stadyumu ziyareti için çok heyecanlı. Onun konserleri büyük bir enerji ve heyacan getirecek" dedi.

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Beyonce, Renaissance Turnesi ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ekim ayına kadar sürdüreceği turnesinde sahne performansının mükemmel olması için çabalayan Beyonce, ağustos ayı başında gerçekleştirdiği Washington konserinde seyircilerine yaptığı jestle adından söz ettirmişti.

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Şiddetli sağanak uyarısı nedeniyle konseri yaklaşık iki saat ertelenen şarkıcı, seyircilerinin, metronun gece 12'de kapanmasından dolayı eve dönüş endişesine, metronun bir saat daha fazla çalışması için 100 bin dolar ödeyerek çare bulmuştu

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