"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin turne filminin prömiyerindeki görüntüsü gündeme damga vurdu. Cilt rengini beyazlattığı iddiasıyla tepki çeken yıldıza yılan eleştiriler annesi sert yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
"Ten rengini açtırdı" iddialarına Beyonce'nin annesi ateş püskürdü

"Rönesans" (Renaissance) adlı dünya turnesine çıkan Beyonce, turnesini beyazperdeye taşıdı. Beyonce: Renaissance World Tour adlı filmin galası ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Galada Beyonce'un ten rengi gündem oldu.

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"BEYONCE ÇOK BEYAZ GÖRÜNÜYOR"

Saçlarını pilatin sarısına boyatan ve gecede gümüş parlak bir elbise giyen 42 yaşındaki şarkıcının paylaştığı karelerde ten rengi olduğundan biraz daha açık görünüyor. Sosyal medyada "Beyonce çok beyaz görünüyor" veya "Cildini mi beyazlatmış?" gibi yorumlar yapıldı.

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Bunun üzerine şarkıcının annesi Tina Knowles, kızının fotoğraflarını paylaşarak "İnsanların kızıma saldırmasından bıktım. Yaptığı her şey için çok çalışıyor" dedi.

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Knowles sözlerine "Kıskançlık, ırkçılık ve cinsel ayrımcılık, çifte standart... Bir kız kardeşinizi takdir etmek yerine bunları yapıyorsunuz! Eğer sevmiyorsunuz görmezden de gelebilirsiniz" diye devam etti.

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"SİZ EZİKLERDEN YILDIM"

"Renaissance adında bir film yapıyor. Tüm tema gümüş üzerine. Siz de gelip cildini beyazlatıp beyaz bir kadın olmaya çalıştığını söylüyorsunuz" diyerek kızına yöneltilen eleştirilerden bıktığını belirten Knowles "Siz eziklerden yıldım" dedi.

Beyonce ise konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı.


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