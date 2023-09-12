Beyonce'den aile arasındaki doğum gününü kutlama fotoğrafları

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, ailesiyle 42'nci yaş günü kutlamasından fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Beyonce'den aile arasındaki doğum gününü kutlama fotoğrafları

Beyonce, nadiren paylaştığı aile fotoğraflarına yenilerini ekledi. 4 Eylül'de 42 yaşına basab Amerikalı şarkıcı, annesi Tina ve babası Matthew Knowles'ın, doğum gününü kutlama anına dair fotoğraflarını yayınladı.

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Anne ve babasının kendisini öperken görüldüğü fotoğrafın yanı sıra ünlü sanatçı, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile de çekildiği fotoğraflara da Instagram sayfasında yer verdi.

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Eşiyle doğum günü kutlamasında Beyonce'nin disko temalı bir pastayı üflediği görüldü.

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Beyonce, doğum gününü halen sürdürmekte olduğu Rönesans adlı dünya turnesi esnasında kutladı. Los Angeles'ta düzenlenen büyük partiye pek çok ünlü isim katıldı.

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