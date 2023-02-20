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Bezelye bitkisi vücudu toksinlerden arındırıyor bağışıklığı güçlendiriyor

Bezelye bitkisi bağışıklığı güçlendirerek birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:28
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Bezelye bitkisiyle ilgili tüm detaylar

Bezelye bitkisi vücudu toksinlerden arındırıyor bağışıklığı güçlendiriyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan bezelye bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BEZELYE NEDİR?

Baklagillerden taze, yeşil kabuğu ile taneleri ya da yalnız taneleri yenilen bir bitki türü. Ayrı taç yapraklı iki çenekli baklagiller familyasından tırmanıcı bir bitkidir.

BEZELYENİN FAYDALARI

- Protein, lif ve nişasta açısından zengin bir sebzedir. A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de içinde barındıran besleyici bir bitkidir.

-Bezelye birçok yemek çeşidinde kullanılabilir ayrıca soğuk yemeklerde ve çorbalara da lezzet verir.

TAZE BEZELYE YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

450 gram bezelye

2 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 adet limon

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı su

Nasıl Yapılır?

Küp doğradığınız patatesleri zeytinyağı ve salça ilavesiyle bir tencerede kavurmaya başlayın, ardından içine su ilave edip karıştırın. Bezelyeleri de ekleyip pişmeye bırakın. Son aşamada tuzunu ve limon suyunu ekleyin, birkaç dakika daha pişirip altını kapatın. İşte bu kadar, afiyet olsun.
 

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