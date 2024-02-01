OPEC dışı ülkelerden petrol kararı

İsminin açıklanmasını istemeyen delegelere göre, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki kilit üyelerden oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, bugün yapılan çevrimiçi toplantıda herhangi bir politika değişikliği önermediği bildirildi.

Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC), grubun internet sitesinde yer alan açıklamada OPEC+'nın "her an ilave tedbirler almaya hazır olduğunu" teyit ettiğini vurguladı. Komitenin 3 Nisan'da yeniden bir araya gelmesi planlanıyor.

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, mevcut OPEC+ kısıtlamalarının gerekmesi halinde "kesinlikle" ilk çeyreğin ötesine uzatılabileceğini dile getirdi.

Bir delege, bu kararın bir sonraki JMMC'den önce alınması gerektiğini bildirdi.

22 ülkeden oluşan OPEC+ ittifakının tamamı, yılın ikinci yarısındaki üretim politikasını görüşmek üzere 1 Haziran'da Viyana'daki merkezinde toplanacak.