ÇKS ürün güncelleme başvuruları başladı

Kaynak: AA
ÇKS ürün güncelleme başvuruları başladı
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularının başladığı ve ürün güncelleme son başvuru tarihinin 29 Şubat 2024 olduğu duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık 'Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncelleme' başvurularının başladığını duyurdu.

Açıklamada 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 2024 üretim yılı için başvurularda bulunan çiftçilerin, ürün güncelleme başvurularını 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecekleri belirtildi. Çiftçiler ürün güncelleme başvurularını İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinden de gerçekleştirebilecekler. Ürün güncelleme son başvuruları için son tarih 29 Şubat 2024 olarak açıklandı.

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