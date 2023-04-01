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Biden'dan Trump'ın yargılanmasına "yorum yok" yorumu

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a "sus payı" soruşturması kapsamında suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyledi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:49
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Biden Trump'a suçlama yöneltilmesine ilişkin yorum yapmadı

Biden'dan Trump'ın yargılanmasına ''yorum yok'' yorumu
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Biden, Mississippi ziyareti öncesi Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a "sus payı" soruşturması kapsamında New York Büyük Jürisi tarafından suçlama yöneltilmesine ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına Biden, "Bu hususta bir yorumum yok." yanıtını verdi.

Biden, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç'in tutuklanmasıyla ilgili ise Rusya'ya gazetecinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"Rus diplomatları veya gazetecileri sınır dışı edecek misiniz?" sorusuna ise Biden, şu an böyle bir planları olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Biden'ın ziyareti için seyahat ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın, Trump'ın suçlanmasıyla ilgili gelişmeleri "tıpkı diğer Amerikalılar gibi basındaki haberlerden öğrendiğini" söyleyen Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın Trump hakkında hazırlanan iddianame hakkında daha fazla yorum yapmayacağını yineledi. (AA)

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