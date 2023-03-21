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Donald Trump'ın YouTube kanalı yeniden açıldı

Google, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın YouTube'a geri dönmesine izin verdiğini açıkladı. Trump'ın kanalı yeniden açıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:10
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Donald Trump'ın YouTube kanalı yeniden açıldı

Donald Trump'ın YouTube kanalı yeniden açıldı
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ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri, kongre binasını işgal etmişti. Ülkede başlayan gerilim sırasında Trump’ın Facebook, Twitter, YouTube ve diğer birçok sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ABD eski Başkanı Donald Trump'a geri dönüş yolu açılmıştı. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan da benzer bir adım geldi.

TRUMP'IN YOUTUBE KANALI DA AÇILDI

Google, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın YouTube'a geri dönmesine izin verdi ve kanalını yeniden açtı. Böylece, Trump'ın 2024 seçimleri öncesinde YouTube’a video yüklemesinin yolu açıldı.

YouTube, seçim öncesinde seçmenlerin büyük siyasi adaylardan eşit şekilde haber alması gerektiğini söyledi.

Trump, yasak ve diğer kısıtlamaları kaldıran Facebook, Instagram ve Twitter’da da uzun süredir aktif değil ve kendi sosyal ağ platformu olan Truth Social’ı kullanmayı tercih ediyor.

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