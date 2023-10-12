Biden'dan İran'a tehdit gibi mesaj: Çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Bunun Holokost'tan bu yana Yahudiler için en ölümcül gün olduğunu savunuyorum." yorumunu yaptı.

Biden, İsrail'e verdikleri askeri desteği artırdıklarından bahsederek, Demir Kubbe'nin ikmali için mühimmat gönderdiklerini, Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi filosunu yönlendirdiklerini ve savaş uçakları gönderdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden, "İranlılara çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun." şeklinde konuştu.

ABD'li rehineler konusunda da "çok şey" yaptıklarını kaydeden Biden, diğer yandan bu hususta bilgi veremeyeceğini ifade etti.

"SAVAŞ KURALLARI" VURGUSU

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini aktardı.

"Savaş kuralları vardır." diyen Biden, İsrail'in ülkeyi bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.