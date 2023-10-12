AA muhabiri, İsrail saldırısında yakınlarını kaybetti: Kardeşe son veda

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Cadallah'ın 2 kardeşi ve 3 kuzeni hayatını kaybederken birçok akrabası hala enkaz altında ya da kayıp.

AA muhabiri, İsrail saldırısında yakınlarını kaybetti: Kardeşe son veda

İsrail Hava Kuvvetlerinin gün boyu Gazze'ye yönelik devam eden şiddetli hava saldırılarında, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın yakınlarının Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan evleri de bombaların hedefi oldu.

Saldırıda Cadallah'ın 2 kardeşi ve 3 kuzeni yaşamını yitirirken, diğer kuzenleri ve onların eşleri ile çocukları enkaz altında kaldı.

Cadallah'ın saldırıdan yaralı kurtulan annesi hastanede tedavi altına alınırken, babası, 2 kardeşi ve diğer bazı akrabalarının akıbeti ise bilinmiyor.

Dün, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanında AA foto muhabiri Cadallah'ın Er-Rimal Mahallesi'ndeki evi de isabet almış ve yerle bir olmuştu. Ev şans eseri boş olduğundan ölen ya da yaralanan olmamıştı.

CADALLAH'IN FOSFOR BOMBASI KARELERİ

Cadallah, 2014, 2016, 2018 ve 2020'de İsrail'in düzenlediği Gazze saldırılarında da çok sayıda güçlü fotoğrafla bölgedeki durumu dünyaya yansıtmıştı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları yarışmasında 2014'te birincilik ve 2022'de Şirin Ebu Akile Fotoğraf Yarışması'nda ikincilik ödülleri kazanan Cadallah'ın, Filistinli kız çocuğunun İsrail saldırısında ölen küçük kardeşinin cenazesine bakışlarını yansıtan fotoğrafı, dünya basınında geniş şekilde yer almış ve sembolleşmişti.

Cadallah, halihazırda Gazze'de devam eden saldırılarda Filistin Dışişleri Bakanlığının bildirdiği, "İsrail’in fosfor bombası kullandığı" anları gösteren fotoğrafları çekmişti.

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