Ünlü süpermarket kepenk indiriyor. Gerekçe ne iflas ne de konkordato

Kaynak: Artı49
Ünlü süpermarket kepenk indiriyor. Gerekçe ne iflas ne de konkordato
Almanya'da Türklerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Bremen-Vegesack'ta bulunan "Maribondo" süpermarketi ay sonunda kepenk indirecek. Gerekçe olarak da hırsızlık olaylarının büyük zarara neden olduğu gösteriliyor.

Bremen-Vegesack’taki “Maribondo” süpermarketi, Almanya’da yaşayan Türklerin en çok tercih ettiği marketlerden biriydi. Ancak Mart ayı sonunda faaliyetine son verecek.

Marketin sahibi olan Maribondo da Floresta Vakfı, çalışanların işten ayrılmak istemesinin nedeninin “hırsızlık vakalarının artması” olduğunu açıkladı.

Market, engelli bireyler için de fırsat eşitliği sağlayan bir iş yeri olarak öne çıkıyordu. Vakfın başkanı Erwin Bienewald, 6 engelli çalışanın da dahil olduğu personelin, Vegesack süpermarketinde yaşanan soygunlar ve hırsızlıklar yüzünden başka bir işe geçmek istediğini söyledi.

Yetkililer, son dönemdeki hırsızlık olaylarının marketin mali durumunu olumsuz etkilediğini ve zarar etmeye başladığını belirtti. Marketin en sadık müşterilerinin(!) hırsızlar olduğu vurgulandı.

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