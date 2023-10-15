Filistinli protestocu Biden’ın konuşmasını kesti. Başkan neye uğradığını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşma, Filistin’i destekleyen bir protestocunun " Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" sözleriyle kesildi.

‘‘ATEŞKES HEMEN ŞİMDİ’’

Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir programda konuşma yaptı. Biden'ın konuşması, Filistin'i destekleyen bir protestocunun " Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" diye bağırmasıyla kesildi.

Sözü kesildikten sonra kısa bir süre duraklayan Biden, "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" diyerek konuşmasına devam etti. Biden konuşmasında, "Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük." dedi.

"BÜYÜK ÇOĞUNLUK CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYOR"

İsrail'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra "HAMAS tarafından kaçırılan ve rehin tutulanlar"a da işaret eden Biden, "Masum Filistinli aileler ve HAMAS ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor." diye konuştu.