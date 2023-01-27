Biden'ın yeni özel kalem müdürü belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mevcut Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ı üniversite yıllarından beri tanıdığını belirterek, başkan seçildiğinde siyasi deneyiminden dolayı onu özel kalem müdürü yapmak istediğini aktardı.

Biden, Covid-19'dan ekonomiye, iklim krizinden dış politikaya birçok alanda beraber "inanılmaz bir ilerleme" kaydettikleri Klain'ın yerine benzer kapasiteye sahip birinin getirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda eski Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients'ın yeni Özel Kalem Müdürü olacağını açıklayan Biden, Zients'ı eski Başkan Barack Obama dönemindeki görevlerinden tanıdığını ifade etti.

Klain'a katkılarından ötürü teşekkür eden Biden, Zients'ın da Beyaz Saray ekibini "akıllı ve istikrarlı" şekilde yöneteceğinden emin olduğunu kaydetti. Başkan Biden, görev değişiminin resmi olarak gelecek hafta yapılacağını bildirdi.