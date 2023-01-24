24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İslam karşıtı PEGIDA’nın lideri Kuran'ı yırttı. Bu kez adres Hollanda

İslam karşıtı PEGIDA’nın lideri Kuran'ı yırttı. Bu kez adres Hollanda

İsveç'te Kur'an-I Kerim’in yakılmasının ardından, Hollanda'da da bir provokasyona imza atıldı. PEGIDA isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Den Haag kentinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırttı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 02:52
Takip Et

Bu kez adres Hollanda: İslam karşıtı PEGIDA’nın lideri Kuran'ı yırttı

İslam karşıtı PEGIDA’nın lideri Kuran'ı yırttı. Bu kez adres Hollanda
+
Aa
-

İsveç'te, Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından Hollanda'da da benzer bir olay yaşandı.

AA’nın haberine göre; Hollanda'nın başkenti Lahey'de, Almanya kökenli PEGIDA (Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar)'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Kur’an sayfalarını yırttı.

Wagensveld, Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an yırttığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Wagensveld'in tek başına yaptığı gösteri polis korumasında gerçekleşirken, Wagensveld Kur'an-ı Kerim'i yakmaması şartıyla izin verildiği belirtildi.

Paylaşımın devamında yırtılan Kur'an sayfalarının başka bir yerde tava içinde yakıldığı görüldü.

ROTTERDAM'DAKİ GÖSTERİDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Benzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGIDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde, benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Hollanda Savcılığından 17 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmayacağı bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
2
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
3
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
4
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
6
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
7
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿AB’den İran'a yeni yaptırımlar
﻿AB’den İran'a yeni yaptırımlar
﻿AB’den İran'a yeni yaptırımlar
﻿Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı
﻿Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı
﻿Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı
﻿Zelenskiy: Tüm güçlerimizi zafer uğruna birleştireceğiz
﻿Zelenskiy: Tüm güçlerimizi zafer uğruna birleştireceğiz
﻿Zelenskiy: Tüm güçlerimizi zafer uğruna birleştireceğiz
﻿ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında açıklama: Saygısızca ve tiksindirici
﻿ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında açıklama: Saygısızca ve tiksindirici
﻿ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında açıklama: Saygısızca ve tiksindirici
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.