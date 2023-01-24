İslam karşıtı PEGIDA’nın lideri Kuran'ı yırttı. Bu kez adres Hollanda

İsveç'te, Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından Hollanda'da da benzer bir olay yaşandı.

AA’nın haberine göre; Hollanda'nın başkenti Lahey'de, Almanya kökenli PEGIDA (Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar)'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Kur’an sayfalarını yırttı.

Wagensveld, Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an yırttığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Wagensveld'in tek başına yaptığı gösteri polis korumasında gerçekleşirken, Wagensveld Kur'an-ı Kerim'i yakmaması şartıyla izin verildiği belirtildi.

Paylaşımın devamında yırtılan Kur'an sayfalarının başka bir yerde tava içinde yakıldığı görüldü.

ROTTERDAM'DAKİ GÖSTERİDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Benzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGIDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde, benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Hollanda Savcılığından 17 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmayacağı bildirilmişti.