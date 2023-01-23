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Yobazlar İsveç bahanesiyle Atatürk büstüne saldırdı. Oysa bugün Atatürk sayesinde Müslümanlar

İstanbul Sultanbeyli’de İsveç’te Kuran yakılmasına 'tepki' olarak iki okuldaki Atatürk büstüne saldırı düzenlendi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:55
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Sultanbeyli’de iki okulda Atatürk büstüne saldırdılar. Bahaneleri İsveç

Yobazlar İsveç bahanesiyle Atatürk büstüne saldırdı. Oysa bugün Atatürk sayesinde Müslümanlar
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İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran- Kerim’i yaktı.

İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam, İsveç’te Kuran yakılmasına 'tepki' göstermek iddiasıyla sokaklara dökülen gruplardan kimilerinin 'şeriat' sloganları attığı görülmüştü.

ATATÜRK BÜSTLERİNE SALDIRI

Aynı saatlerde Sultanbeyli'de iki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstlerine de saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

CHP İlçe Başkanı Özgür Erdem, saldırıya uğrayan Atatürk büstlerinden birinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk andan itibaren saldırganın yakalanması için konuyu yakından takip ederek emniyete bildirdik.

Güvenlik güçlerimizin de konuya hassasiyetle yaklaşması üzerine saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlının saldırıyı İsveç'te Kur'an'a yönelik çirkin saldırıya karşılık yaptığı yönünde beyanlarda bulunduğunu öğrendik.

Kimse kutsal kitabımıza yönelik bu çirkin ve asla kabul etmediğimiz saldırılardan hareketle, ülkemizin kurucusuna saldırmaya ve bu saldırıları meşrulaştırmaya kalkmasın. Buradayız, bir adım dahi geri durmayız! Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla sunarız."

Öte yandan Erdem’in ihbarı üzerine saldırgan gözaltına alındı.

NE OLDU?

İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran- Kerim’i yaktı. Paludan'ın yaptığı çirkin eyleme başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan tepki yağdı.

İstanbul’un birçok bölgesinde protestolar düzenlendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA da Taksim İstiklal Caddesi’nde yürüyüş düzenledi.

Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan TÜGVA üyeleri ‘tekbir getirip’, sloganlar atarak İsveç Konsolosluğu’na yürüdü.

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Tutmaz artık
23.01.2023 12:03
Kuran.... Atatürk  
 
En komik, tehlikeli hareket
23.01.2023 11:33
deliye arkasından ensesine vurulunca, delide öndekinin ensesine vururmuş, neden vurdun bana diye.  
 
Emekli vatandaş
23.01.2023 11:32
Bizi Allah kurtardı, eyvallah da Atatürk bu milletin başına Allah'ın takdiriyle gelmiştir. Nankör olmayın, günümüz Araplarından bize hayır olmaz.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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