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Makam aracı trafik kazasına karıştı. Belediye Başkanı yaralandı

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, makam aracının bir trafik kazasına karışması sonucu yaralandı. Kaza, İstanbul, Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Reşadiye bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti. Başkanın hafif yaralandığı ifade edildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:52
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Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin trafik kazasında yaralandı

Makam aracı trafik kazasına karıştı. Belediye Başkanı yaralandı
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Olay, İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Reşadiye bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Güven Yüksel idaresindeki araç ve Pazaryeri Belediye Başkanının makam aracı, aynı yönde seyir halinde bulunan Gamze Zehra Hantof Küçük idaresindeki ticari araçla çarpıştı.

Kazada makam aracının arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, omzunu çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tekin’in sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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