19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılarında görünce şok oldular. ABD Başkanı Londra trafiğine katıldı. Türkiye’ye gelse yollar

ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılarında görünce şok oldular. ABD Başkanı Londra trafiğine katıldı. Türkiye’ye gelse yollar kapatılırdı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine giderken Londra sokaklarında trafiğe takıldı. Sokakta Biden'ı gören İngilizler gözlerine inanamadı ve heyecanla 'Biden' diye bağırdılar. Videoyu görenler "Türkiye’ye gelse yollar kapatılırdı" demekten kendini alıkoyamadı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:41
Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden Londra sokaklarında trafiğine takıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılarında görünce şok oldular. ABD Başkanı Londra trafiğine katıldı. Türkiye’ye gelse yollar kapatılırdı
+
Aa
-

İngiltere’de tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in başkent Londra’da bugün düzenlenen cenaze törenine katılan ABD Başkanı Joe Biden, sabah saatlerinde kent sokaklarında trafikte takılı kaldı.

ABD Başkanı Biden’ın zırhlı limuzini Kraliçe’nin cenaze töreni için Westminister Kilisesi’ne gittiği sırada trafikte mahsur kaldı.

İngiliz hükümeti Kraliçe’nin cenazesi için bazı protokol koşulları koymuştu ancak çoğu liderin bundan muaf tutulacağı duyurulmuştu. Protokol kuralları gereği liderlerin cenazeye otobüs ile katılması istenmişti.

Bu kuraldan muaf tutulan liderlerden biri olan ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden özel araçlarıyla törenin yolunu tutmaya çalışıyordu

BİR ANDA LONDRA SOKAKLARINDA TRAFİKTE KALDILAR

Bölgeye İngilizlerin de akın etmesiyle trafik durma noktasına geldi, ABD Başkanı ve First Lady Biden trafikte kaldı.

O anda çekilen görüntülerde bir anda ABD Başkanı’nı karşısında gören kalabalık şoke oldu. İnsanlar heyecanla ‘Biden’ diye bağırdı. Biden’ın ise kendi adını bağıran kalabalığa el salladığı anlar kameralara yansıdı. Kalabalık içerisinden bir kişinin heyecanla Biden’a doğru ilerlediği ve polis tarafından uzaklaştırıldığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Biden çifti, dün Kraliçe 2. Elizabeth’e saygılarını sunmak için Westminster Hall’u ziyaret etmişti. Biden çifti bugün de Westminister Kilisesi’ndeki törende yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandaş
19.09.2022 17:27
Biden ABD lideri ise bizimki dünya lideri. Biden kim ki  
 
Dunya lideri guya akp oilere gore
19.09.2022 16:54
Tayyite gitmis simdiden new york central parkta carsambaya donecek bideni bekliyor hic bizim ulkemize gelen bi basbakan bizim basbakani bekledigini gordunuzmu? Afrikan basbakanlari bile beklemedi  
 
Abbas
19.09.2022 16:53
ABD adam gitse diye düşündüğünden korumuyor olabilir, bizde öyle mi, mazallah ülke çöker  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
1
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
3
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
4
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
5
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
6
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
7
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿Çatılar uçurtma gibi havalandı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿ Gaziler Günü'nde en anlı rekor denemesi yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
﻿Çanakkale Kentsel Hizmetler işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.