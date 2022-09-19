ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılarında görünce şok oldular. ABD Başkanı Londra trafiğine katıldı. Türkiye’ye gelse yollar kapatılırdı

İngiltere’de tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in başkent Londra’da bugün düzenlenen cenaze törenine katılan ABD Başkanı Joe Biden, sabah saatlerinde kent sokaklarında trafikte takılı kaldı.

ABD Başkanı Biden’ın zırhlı limuzini Kraliçe’nin cenaze töreni için Westminister Kilisesi’ne gittiği sırada trafikte mahsur kaldı.

İngiliz hükümeti Kraliçe’nin cenazesi için bazı protokol koşulları koymuştu ancak çoğu liderin bundan muaf tutulacağı duyurulmuştu. Protokol kuralları gereği liderlerin cenazeye otobüs ile katılması istenmişti.

Bu kuraldan muaf tutulan liderlerden biri olan ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden özel araçlarıyla törenin yolunu tutmaya çalışıyordu

BİR ANDA LONDRA SOKAKLARINDA TRAFİKTE KALDILAR

Bölgeye İngilizlerin de akın etmesiyle trafik durma noktasına geldi, ABD Başkanı ve First Lady Biden trafikte kaldı.

O anda çekilen görüntülerde bir anda ABD Başkanı’nı karşısında gören kalabalık şoke oldu. İnsanlar heyecanla ‘Biden’ diye bağırdı. Biden’ın ise kendi adını bağıran kalabalığa el salladığı anlar kameralara yansıdı. Kalabalık içerisinden bir kişinin heyecanla Biden’a doğru ilerlediği ve polis tarafından uzaklaştırıldığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Biden çifti, dün Kraliçe 2. Elizabeth’e saygılarını sunmak için Westminster Hall’u ziyaret etmişti. Biden çifti bugün de Westminister Kilisesi’ndeki törende yer aldı.