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Bilecik'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te seyir halinde olan otomobil, kavşaktan dönerken tır ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 15:14
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Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
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Bilecik'te 1.OSB kavşağında dönüş yapan tır ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden üniversite istikametine seyir halindeki İlkay Sevk idaresindeki 11 DV 248 plakalı otomobil 1. OSB Kavşağına geldiğinden kavşaktan dönüş yapan Ayhan Kenar idaresindeki 34 HT 2834 plaka tır ile çarpıştı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Doğukan Danacı (21) ve Tuna Cengiz (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Vatandaşlar kavşaktan 1. OSB'ye dönen geniş araçların sanayi rampasını çıkan araçların tehlike saçtığı söyleyen sürücüler, buna bir çözüm olmasını istediler.

 

(Kaynak: İHA)

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