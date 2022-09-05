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İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dün gece saatlerinden beri Muğla'nın güneyindeki fay sistemlerinde hareketlilik olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 18:16
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Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla için korkutan deprem açıklaması

İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması
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Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün geceden beri meydana gelen depremlere dikkat çekerek “Muğla’nın güneyi kıpır kıpır” dedi.

Görür, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi. Sevgiyle.”

MUĞLA DÜN AKŞAM ÜST ÜSTE DEPREMLERLE SARSILMIŞTI

Dün akşam saatlerinde Muğla’da Ula Çiçekli Mahallesi'nde saat 18.14’de yaşanan ilk depremin ardından Ula Armutçuk Mahallesi'nde saat 18.17’de 6 kilometre derinlikte 2.0, Ula Gökçe Mahallesi'nde saat 18.36’da 5 kilometre derinlikte 2.3, saat 19.14’de Ula Kıyra Mahallesi'nde 10.1 kilometre derinlikte 1,6, saat 20.00’da 4 kilometre derinlikte Ula Armutçuk Mahallesi'nde 3,1 ve son olarak saat 20.47’de ise 3,4 kilometre derinlikte 3,9 büyüklüğüne deprem meydana geldi.

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ombudsman
5.09.2022 19:12
Koskoca Afrika kıtası ülkemize kuzeye doğru baskı uyguluyor. Bu da bizim topraklarımızda sürekli deprem meydana getiriyor maalesef. Ancak depremle ilgili yeterli önlem alınmıyor.  
 
Ahmet Çalışkan
5.09.2022 18:38
Kimse yorum yazmamış. Merak ettim sebebini. Halbuki depremde enflasyon gibi tepemizde her an.  
 
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