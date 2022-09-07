﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afganistan’da, merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Bağlan vilayeti olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Özbekistan ve Tacikistan’ın sınır bölgelerinde de hissedildi.

1200'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor.