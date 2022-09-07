﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afganistan’da, merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Bağlan vilayeti olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Özbekistan ve Tacikistan’ın sınır bölgelerinde de hissedildi.
1200'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.
Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.