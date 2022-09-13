İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes'in Aşkabat ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 04.07'de kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.