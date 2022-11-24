Kansere meydan okuyan 5 sağlıklı yiyecek. Bilim insanları açıkladı

Erken tanının hayat kurtarmasıyla bilinmekle birlikte sağlıklı beslenmenin ile hastalıkların önüne geçmeni mümkün olduğu vurgulandı. Son yıllarda ölümlerin başlıca nedenleri kanser hastalığının yer alması korkuttu. Kansere de iyi gelen besinler dikkat çekti.

Kanser hastalığından korunmada bazı yiyecekler olumlu etkiye sahip olduğu vurgulandı. Doktor William Li, kanseri önleme hatta gelişen tümörleri küçültme konusunda bazı yiyeceklerin önemine dikkat çekti.

İŞTE KANSER HASTALIĞINI ÖNLEME VE HASTALIKLA SAVAŞTA ETKİLİ OLAN 5 SAĞLIKLI YİYECEK...

KURUYEMİŞLER

Doktor Li'nin sıraladığı listede yer alan ve son yıllarda ülkemizde de giderek popülerleşen Brezilya Cevizi (Brazilian Nut) kanser ile savaşta önemli etkisi bulunduğuna dikkat çekti.

Doktor Li, en iyi kanserojen yiyeceklerde kuruyemişlerin önemine dikkat çekti. Bunları fındık, özellikle ceviz, badem, fındık, kaju fıstığı, antep fıstığı ve Brezilya cevizi olarak açıkladı. Li, bu yiyeceklerin bağışıklığı güçlendirmede ve kanser ile savaşan polifenoller içerdiğini vurguladı.

MOR PATATES

Kanserle savaşta önemli besinlerden birinin de mor patates olması umutlandırdı. Mor patates içerdiği antosiyanin maddesi sayesinde kanser hücreleri ile savaştığı vurgulandı. Kanser hücrelerini aç bırakarak savaşan mor patates böylece ortadan kalkması oldukça zor olan kanser hücreleriyle savaşması dikkatlerden kaçmadı.

MATCHA ÇAYI

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, matcha çayı kanser kök hücrelerine giden besleyici hatları keserek meme kanseriyle savaşabiliyor. Güçlü antioksidan etkiye sahip bir içecek olarakta matcha çayı dikkat çekti. Araştırma şimdilik laboratuvar ortamında yapıldı, çalışmaların meme kanseri olan kişiler üzerinde yapılması durumunda daha gerçek sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağı bildirildi.

İSTİRİDYE

Doktor li, isitiridyenin de polisakkarit ve amino asit içermesi nedeniyle güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğunu belirterek sağlıklı yiyecek olarak bununda faydasına dikkat çekti.

DOMATES

Li’nin açıkladığı kanserle savaşan önemli yiyeceklerden biri de domates olduğunun vurgulanması dikkatlerden kaçmadı. Doktor Li "lezzetli bir kanser savaşçısı" olarak tanımlanan domatesin içerisindeki içerisinde yüksek miktardaki likopen sayesinde güçlü bir kanserojen yiyecek olarak yerini alıyor. Doktor Li ekliyor, “Domates ayrıca DNA'nızı hasardan korur, bu da sizi kansere karşı korumanıza yardımcı olur” diyor.

Doktor Li, haftada iki kez pişmiş 2-3 orta boy domatesin erkeklerde prostat kanseri riskini %30 oranında azalttığını söyledi. Araştırmalar pişmiş domatesin içerisindeki likopen oranını çiğ domatese göre yüksek olduğunu göstermesi dikkat çekti.

KANSER NEDİR?

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir.

Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Açıklanamayan kilo kaybı

-Topaklar, yumrular veya genişlemiş lenf düğümleri

-Gece terlemeleri

-Kanamalar (Anormal vajinal kanama, dışkıda kan veya rektal kanama, idrardan kan gelmesi)

-Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler (Dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik)

-İnatçı ve geçmeyen öksürük

-Nefes darlığı

-Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen ağrı,

-Kalıcı, şiddetli yorgunluk

-Cilt değişiklikleri

-Karında şişkinlik hissi

-Yutma güçlüğü