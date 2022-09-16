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Yapay zekaya gülümseme öğretildi

Bilim insanları yapay zekalara "doğru zamanda nasıl gülünür" sorusunun cevabını öğretmeye çalışıyor.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:56
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Bilim insanları yapay zekaya nasıl gülüneceğini öğretti

Yapay zekaya gülümseme öğretildi
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Bilim insanları şimdi doğru zamanda doğru şekilde gülerek mizah nüansları oluşturmayı amaçlayan bir Yapay Zeka (AI) sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Erica adlı gülen robotun arkasındaki ekip, sistemin insanlarla yapay zeka sistemleri arasındaki doğal konuşmaları iyileştirebileceğini açıkladı.

Frontiers in Robotics and AI'da yayınlanan araştırmanın baş yazarı Kyoto Üniversitesi'nden Dr Koji Inoue, Konuşma amaçlı yapay zekanın önemli işlevlerinden birinin empati olduğunu ifade etti. Bu yüzden bir robotun kullanıcılarla empati kurmasının yollarından birinin onların kahkahalarını paylaşmak olduğuna karar verdiğini ifade etti.

KAHKAHA SANATI ÖĞRETİLDİ

Inoue ve meslektaşları, yapay zeka sistemlerine konuşmalı kahkaha sanatını öğretmeye çalıştı. Bir grup üniversite öğrencisi ile dört kadın amatör oyuncu tarafından kurulan diyaloglar, eğitim verileri olarak toplandı.

Solo kahkahalar, sosyal kahkahalar ve neşeli kahkahalar için özel diyaloglar ve açıklamalar eklendi.

Yapay zeka, ses dosyalarına dayanarak, daha hafif olma eğiliminde olan sosyal kahkahaların ve neşeli kahkahaların temel özelliklerini, bunları uygun durumlarda yansıtmak amacıyla öğrendi.

Ekip, kahkahaların kendi farklı karakterleri olan robotlar yaratmaya yardımcı olabileceğini aktardı.

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