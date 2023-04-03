Dünyanın en hafif boyası üretildi. Enerji tasarrufu sağlayacak

ABD'deki Central Florida Üniversitesi'nden Debashis Chanda ve meslektaşlarının icat ettiği ürünün şimdiye dek üretilmiş en hafif boya niteliği taşıdığı ortaya çıktı.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, Boeing 747 model bir uçağı kaplamak için bu boyadan yalnızca 1,4 kilogram yeterli oluyor.

Karşılaştırmak gerekirse, geleneksel ticari boyayla bu model bir uçağı kaplamak için 454 kilogram malzeme gerekiyor.

SERİ ÜRETİME GEÇMEK İÇİN ÇOK ERKEN

İlhamını kelebek kanatlarından alan bu boya, renk pigmentlerinden yapılmadı. Renkler nanoparçacıkların düzenlenmesi yoluyla oluşturuldu. Ekip buna "plazmonik boya" adını aldı.

Independent Türkçe'de yer alan çalışmaya göre araştırmacılar bu boyayı henüz sadece laboratuvarda üretti. Boyanın seri üretime geçilmesi ve ticari kullanıma açılması için çok erken olduğu ifade edildi.

Chanda ve ekibi boyayı en kısa sürede pazarlamaya başlayacaklarını açıklarken ekip, boyanın aynı zamanda yapıları serin tutmaya yarayabileceğinin altını çizdi.

Plazmonik boyanın yapısı sebebiyle tüm kızılötesi spektrumu yansıttığı ve daha az ısı emdiği ifade edildi.

Araştırmacılar, yeni boyanın kapladığı yüzeylerin, geleneksel ticari boyadan 13 ila 16 santigrat derece daha soğuk kaldığını söyledi.

Chanda, "ABD'deki toplam elektriğin yüzde 10'undan fazlası klima kullanımına gidiyor. Plazmonik boyanın vaat ettiği sıcaklık farkı önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacaktır. Soğutma için daha az elektrik kullanılması aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını da azaltarak küresel ısınmanın etkilerini hafifletecektir.” dedi.