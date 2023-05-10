Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Yapay zekâ sağlık alanında tehlikeli olabilir

Bilim insanları, yapay zekânın sağlık hizmetlerinde umut verici çözümler sunarken diğer taraftan insan sağlığına yönelik bir dizi tehdit oluşturduğuna dikkat çekilmesi korkuttu.

Bilimsel araştırmadan ortaya çıktı. Yapay zekâ sağlık alanında tehlikeli olabilir

DHA’nın haberine göre; Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, sağlık alanında yapay zekânın kullanılmasının tehdit oluşturduğunu vurgulayarak yapay zekâlı bazı tanı cihazlarının koyu ten rengine sahip kişilerde yanlış sonuç verdiğini duyurdu.

İngiltere merkezli BMJ Global Health dergisinde yayınlanan bilimsel çalışmada yapay zekânın (AI), sağlık hizmetlerinde umut verici çözümler sunarken diğer taraftan insan sağlığına ve refahına yönelik bir dizi tehdit oluşturduğu ifade edildi. Bilim insanlarından oluşan uluslararası ekip çalışmaya dair yayınladıkları makalede, yapay zekâ kullanılan bazı örneklerde insan sağlığı hakkında yanlış ve yanıltıcı sonuçlara dikkat çekti.

KANDAKİ OKSİJENİ YANLIŞ ÖLÇÜYOR

Kandaki oksijeni ölçen cihazlarda kullanılan yapay zekânın, daha koyu tenli hastalarda kandaki oksijen seviyelerini olduğundan fazla gösterdiği ve bunun da oksijen yetmezliği olan bir hastanın tedavi edilmemesine sebebiyet verdiği kaydedildi.

Bir diğer örnekte ise yapay zekâlı yüz tanıma sistemlerinin, daha koyu tenli deneklerde cinsiyeti yanlış sınıflandırma olasılığının çok yüksek olduğu bildirildi.

“Ayrımcılığa maruz kalan popülasyonların bu nedenle sağlık hizmetlerinde yapay zekânın tüm faydalarından mahrum kalabilecekleri de gösterilmiştir” denilen makalenin yazarları, yapay zekâ sağlık sektöründe kullanılmadan önce kontrolü sağlayacak hukuki düzenlemelerin geliştirilmesini önerdi.

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