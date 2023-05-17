Yapay zeka CEO'sundan itiraf gibi açıklama: En büyük korkum dünyaya önemli zararlar vermek

Sohbet robotu olan ChatGPT'ın CEO'su Samuel Harris Altman, yapay zekaya dair bazı endişelerini açıkladı. Altman, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir" dedi.

Yapay zeka CEO'sundan itiraf gibi açıklama: En büyük korkum dünyaya önemli zararlar vermek

Editör: Özlem KIRAL

Her geçen gün gelişen yapay zekâlarla ilgili artan yorumlar ve eleştirilere bu kez çok çarpıcı bir yerden daha açıklama geldi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin CEO'su Samuel Harris Altman herkesin aklındaki o sorunun cevabını vererek kendi düşüncelerini paylaştı.

YAPAY ZEKANIN DÜNYAYI YOK ETME İHTİMALİ VAR MI?

ABD Senatosu Yargı alt komitesinde ifade veren Altman, ChatGPT'nin kanuni düzenlemelerle sınırlanmaması durumunda oluşabilecek sorunlarla ilgili, "En büyük korkum, teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir. Bunun birçok farklı şekilde olabileceğini düşünüyorum" dedi.

"CHATGPT TEKNOLOJİSİ KÖTÜ YERLERE GİDEBİLİR"

"Tüm teknolojik devrimlerde olduğu gibi, istihdam üzerinde önemli bir etki olmasını bekliyorum, ancak bu etkinin tam olarak neye benzediğini tahmin etmek çok zor." diyen Altman, ChatGPT teknolojisinin "çok kötü yerlere gidebileceği" öngörüsünü dile getirerek Senatoyu uyardı.

Altman yapay zekalı bazı modellerin "kendi kendini kopyalayıp çoğalamayacaklarından ve kendi başlarına hareket edemeyeceklerinden" emin olunabileceğinin de altını çizdi.

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