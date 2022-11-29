29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • BİM'den açıklama. Cipsin içinden fare çıktığı iddia edilmişti

BİM'den açıklama. Cipsin içinden fare çıktığı iddia edilmişti

Yozgat’ta bir grup üniversite öğrencisi, doğum günü kutlaması yapmak için BİM'den aldıkları cips paketini açmış, paketin içinden fare çıktığını iddia etmişti. Sosyal medyada hızla yayılan fareli cipsin görüntüsü sonrasında BİM açıklama yaptı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:27
Takip Et

BİM'den alınan cipsin içinden fare çıkmıştı. BİM açıklama yaptı

BİM'den açıklama. Cipsin içinden fare çıktığı iddia edilmişti
+
Aa
-

Yozgat’ta bir kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması yapmak için BİM'in şubelerinden birinden cips satın aldığını söylemişti. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsünü gördüklerini belirtmişti. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydetmiş ve olayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, polis merkezine de şikâyette bulunmuşlardı.

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gören öğrencilerden biri olan Hatice Kına, “Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

BİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; BİM’in kendi ürün yelpazesinde bulunan cipsin içinden fare çıkması ile ilgili iddialar BİM tarafından yanıtlandı. 

İşte BİM'in konuyla ilgili açıklaması:

"Kamuoyunun Dikkatine

Sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinden yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.

Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır.

Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız. BİM Birleşik Mağazalar AŞ"

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İğrenç 3 harfli marketler
29.11.2022 11:38
BİM'in bu kaçıncı iğrenç haberi. Açıklama tamamen inkardan ibaret. Olayda 4 şahit var ve öğrenciler gerekli yerlere şikayette bulunmuşlar.  
 
Av. Erdoğan KALKAN
29.11.2022 11:33
Temel sorun üniversite öğrencisinin cips alması veya yemesidir... Gerisi teferruattır...  
 
FAYDA SAGLARDI
29.11.2022 11:33
ÖGRENCILER ALDIKLARI CİPS ÜRUNUN FİŞİNİ DE PAYLAŞSALARDI?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.