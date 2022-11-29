BİM'den açıklama. Cipsin içinden fare çıktığı iddia edilmişti

Yozgat’ta bir kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması yapmak için BİM'in şubelerinden birinden cips satın aldığını söylemişti. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsünü gördüklerini belirtmişti. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydetmiş ve olayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, polis merkezine de şikâyette bulunmuşlardı.

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gören öğrencilerden biri olan Hatice Kına, “Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

BİM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; BİM’in kendi ürün yelpazesinde bulunan cipsin içinden fare çıkması ile ilgili iddialar BİM tarafından yanıtlandı.

İşte BİM'in konuyla ilgili açıklaması:

"Kamuoyunun Dikkatine

Sosyal medyada ve bazı online haber sitelerinde BİM'in özel markalı cipsinin içinden yabancı cisim çıktığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Mevcut üretim sürecinde böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değildir. Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş yaptığı BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.

Özel markalı ürünlerimizin üretimini yapan tüm tedarikçilerimiz ve üretim aşamaları kalite kontrol ekiplerimizin yönetiminde, yetkili bağımsız denetim kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. BİM hiçbir zaman müşterilerine sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır.

Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız. BİM Birleşik Mağazalar AŞ"

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