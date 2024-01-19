Bin 800 yıl önce Adıyamanlı Samsat 50 korkusuz adamla Ay'a gitti. Esrarengiz olayı Sedat Kaya açıkladı

Sedat Kaya, Adıyamanlı Samsat'ın hikayesini anlatarak Anadolu'nun 1800 yıllık uzay yolculuğu hayalini paylaştı. 12 Nisan 1961 tarihinde Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasıyla birlikte, insanoğlunun uzay çağı başlamış oldu. Bugün birçok ülke uzayın sırlarını çözmek için teknolojilerini geliştiriyor. Güneş sistemindeki gezegenlere bırakın sonda indirmeyi, kuyruklu yıldızlarda, meteorlarda maden aramaya bile başladılar.

Türkiye bu yarışta çok geride kalmasına rağmen, parayla da olsa ilk astronotonu uzaya göndermeyi başardı. Alper Gezeravcı şu an uzaydan bizi izliyor.

Biliyor musunuz, bundan 2000 yıl önce bu topraklarda hayalinde uzayda seyahat yapan bir isim vardı. Adıyamanlı(Samsat)Lucianos. M.S 2. yüzyılda kaleme aldığı "Gerçek Bir Hikaye" isimli eseri, dünya edebiyat tarihindeki ilk bilimkurgu türündeki eser olarak biliniyor. Eserinde 50 korkusuz insanla aya seyahati anlatıyor. Lucianos Jules Verne'in esin kaynağı ve NASA tarafından Ay'da bir kratere ismi verildi. Lucianos kendi doğduğu topraklarda maalesef bilinmiyor.