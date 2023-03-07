Yavaş ve İmamoğlu formülüne eleştiren AKP'nin unuttuğu plan ortaya çıktı

Arşivler açıldı, 31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili haberler gündeme geldi.Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle " anayasanın açık ihlalidir" dedi. Anayasa aynı anayasa ama 31 Mart 2019 seçimlerinden önce yapılan haberler Binali Yıldırım'ın seçilmesi halinde hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de İBB Başkanı olacağına işaret etti.

Habertürk'ün o dönemde hazırladığı haberde Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olmasından sonra protokolde geri kalmasının önüne geçilmek için adım atıldığı görüldü Yıldırım’ın protokol konusundaki tavrı ve bugüne kadar üstlendiği görevlerin/makamların devlet mekanizması içinde ezdirilmemesi yönündeki talebinin karşılık bulduğu görüldü.

BİNALİ YILDIRIM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKTI

O dönemde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına adaylığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinin ardından görkemli bir törenle açıklanacaktı. Yıldırım'ın, başkan olması durumunda devlet protokolünde validen sonra gelmesi ve yaşanabilecek olası protokol krizine karşı da formül bulundu. Yıldırım'ın İstanbul'u kazanması durumunda yeni bir düzenlemeye gidilecekti. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilecek. Hem İBB Başkanı hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı. Ancak her ikisi de olamadı...

UÇUM "ANAYASAYA AYKIRI" DEDİ

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma formülüyle " anayasanın açık ihlalidir" dedi. Bu sözler Uçum'a ait. Binali Yıldırım'ın 2019'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde hem Belediye Başkanı hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı. O gün Binali Yıldırım'ın iki görevi de üstlenmesi Anayasa'yı ihlal etmiyordu da bugün Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması anayasayı mı ihlal ediyor? sorusu gündeme geldi.

(31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi yayınlanan haber)

(31 Mart 2019 öncesi Habertürk'ün Binali Yıldırım için hazırladığı haber)