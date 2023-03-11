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İstanbul Anadolu yakasında bir ilk. İBB’den Kadıköy-Maltepe arası tramvay projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy ve Maltepe arasında yapılması planlanan cadde tramvay projesini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 20:15
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İstanbul Anadolu yakasında bir ilk. İBB’den Kadıköy-Maltepe arası tramvay projesi

İstanbul Anadolu yakasında bir ilk. İBB’den Kadıköy-Maltepe arası tramvay projesi
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr.  Pelin Alpkökin’ in sosyal medya hesabından, tramvay projesinin Anadolu yakasında Minibüs Caddesi olarak bilinen cadde boyunca devam edeceğini ve yıl sonunda hazır olacağını duyurdu.

Doç. Dr. Pelin Alpkökin "İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz. Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak." ifadelerini kullandı.

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