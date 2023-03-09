İmamoğlu ve Akşener Hatay’a gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa’da yaşanan cumhurbaşkanı adayı krizinin çözülmesinin ardından İstanbul'da ilk kez soruları yanıtladı.

ANKA’da yer alan bilgilere göre İmamoğlu “Cumartesi günü Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi Hatay'da, oradaki koordinasyon merkezimizde ağırlayacağız. Yine 13. cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiyi de salı günü yine Hatay'da ağırlamanın ve bir arada deprem bölgesine dönük ve Türkiye'nin deprem meselesine dönük süreçleriyle ilgili çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Artık sahayı konuşacağız, memleketimizi konuşacağız. Dirençli, dayanıklı şehirleri, çocukları, gençleri, kadınları, eğitimi, bütün konuları konuşuyor olacağız. İstanbul büyük bir merkez. Burada ürettiklerimiz ve üreteceklerimizi de bu sahada paylaşıyor olacağız. Bu yolculukta hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere Altılı Masa'ya, altı lidere katkı sunan cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olsun ve memleketimize ve milletimize şimdiden güzel bir gelecek sağlasın diliyorum.” İfadelerini kullandı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte kendisine yapılan cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi ile ilgili olarak, "Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun, en doğru şekilde, ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak" dedi. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağını söyleyen İmamoğlu, "Bunu sahada göreceksiniz" diye konuştu.

İBB’ye bağlı kuruluşlardan İETT'de taşeron olarak çalışan 545 personelin kadroya geçişi nedeniyle İkitelli Garajı'nda tören düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu sorular üzerine Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkan krizin, kendisinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirileceğinin açıklanması ile son bulması sürecini değerlendirdi.

SEÇİM KAMPANYASI NASIL YÜRÜYECEK?

Seçim kampanyası ile İmamoğlu “Çalışıyoruz. Genel merkezler çalışıyor, bizler çalışıyoruz, cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların sistemli bir biçimde bir araya geldiği, koordine edildiği bir akılla geleceği o anlamda tasarlarız. Bugünden onunla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak.” dedi.