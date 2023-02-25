Erdoğan 2019'da atadığı bürokratı, aynı makamdan hem 2021'de hem de 2023'te iki kere görevden aldı. Bu sistem çok eğlenceli dostum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan bir kararname dikkat çekti. Erdoğan’ın şubat ayında yayınlanan kararnamede görevden alınan müdür yardımcısının 2019’da da bir kararname ile görevden alındığı ortaya çıktı.

Gazeteci Bahadır Özgür dikkat çeken kararnameleri Twitter hesabından paylaştı. Özgür’ün paylaştığı kararnamelerin ilkinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdür Yardımcılığı görevine Ahmet Talha Türkoğlu getirildi. Türkoğlu, 2019 yılında geldiği görevden 2021 yılının Ekim ayında yayınlanan bir kararname ile alındı.

Ancak işin ilginç yanı bundan sonra ortaya çıkıyor. Erdoğan’ın 2021 yılında görevden aldığı bürokrat, 2023 yılının Şubat ayında yayınlanan ve yine Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararname ile aynı görevden bir kez daha alındı.

Ortaya çıkan ayrıntı sosyal medyada gündem oldu.