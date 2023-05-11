Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı

Büro-İş Sendikası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru ile HÜDA PAR’ın kapatılması isteminde bulundu.

HÜDA PAR’ın anayasanın 1, 2, 3, 6, 11, 41, 42, 68, 69, 174, 176. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası’na aykırı eylemlerde bulunduğu belirtilerek temelli kapatılması istendi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sefa Uyar'ın haberine göre; dilekçede Hizbullah’ın tarihine ve kanlı eylemlerine atıf yapıldı, dönemin Diyarbakır Emniyet Genel Müdürü Gaffan Okkan ile Konca Kuriş cinayetlerine de dikkat çekildi.

“HİZBULLAH BANA GÖRE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL” DEMİŞTİ

Partinin birçok yöneticisinin Hizbullah’tan yargılanıp hüküm giydiği aktarılan ve bu isimlere yer verilen dilekçede; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil”, “Türk Bayrağı bana problemli geliyor” açıklamaları anımsatıldı.

Parti programında zorunlu karma eğitimden vazgeçilmesi, Kürtçenin ikinci resmi dil olması, “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün silinmesi çağrısı yapıldığı da belirtilirken “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak ve toplumun huzur, güven ve birlikteliği için davalı partinin temelli kapatılması hukuksal bir zorunluluktur” ifadeleri kullanıldı.