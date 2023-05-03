HÜDAPAR istedi Erdoğan Hizbullahçıyı serbest bıraktı! Gaffar Okkan ve 5 polisi şehit eden örgüt

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzalı kararla, Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy ve 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner'in cezaları "kocama hali" sebebiyle kaldırıldı. Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.

HÜDAPAR İSTEDİ ERDOĞAN SERBEST BIRAKTI

HÜDA-PAR, Cumhur İttifakı'na katılmak için İktidar ile görüşmekleri sürdürdüğü dönemde, Hizbullahçı teröristlerden Mehmet Emin Alpsoy ve oğlu Şeyhmuz Alpsoy'un 'sağlık sorunları' gerekçesi ile serbest bırakılmasını istedi. Terörist baba oğul 2000 yılında Etimesgut'ta cesetleri bulunan üç kişiyi boğarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olduğu ve Hizbullah üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

SERBERT BIRAKILAN TERÖRİST HİZBLLAH'IN ASKERİ KANAT SORUMLUSU

HÜDAPAR'ın serbest bırakılmasını istediği ve Resmi Gazetede yayımlanan kararla serbest bırakılması sağlanan Mehmet Emin Alpsoy oğlu Şeyhmuz Alpsoy ile 2000 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) faili meçhul cinayetler nedeniyle idam cezasıyla yargılandı.

Davada Alpsoy'ların araklarında bulunduğu 32 Hizbullahçı'nın yargılaması yapıldı. Ankara’da yaşayan baba Mehmet Emin Alpsoy örgütün askeri kanat sorumlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet aldı.

1990-1996 arasında Hizbullah örgütü üyesi olduğunu mahkemede kabul eden Alpsoy, eylemlere katılmadığını iddia etti. Hacettepe Üniversitesi’nde doktor olan oğlu Aburrahman Alpsoy’u da ‘prestij için’ örgüte üye yaptığını da öne sürdü.

Alpsoyların Hizbullah’ın Etimesgut’ta 3 kişiyi kaçırıp işkenceyle sorguladıktan sonra öldürülmesi olayında başrol oynadıkları tespit edildi. Oğlu Şeyhmuz Ersoy’un Hizbullah’ın öldürdüğü isimlerin cesetlerini taşıyan kamyonu kullandığı belirlendi.

KAMYONLA TAŞINAN CESETLER KARDEŞİNİN BODRUMUNDA ÇIKTI

Mehmet Emin’in kardeşi, oğullarının amcası Hasan Alpsoy’un Ankara’daki evindeki bodrumdan o kamyonla taşınan cesetler çıktı. Örgütün siyasi sorumlusu olduğu anlaşılan doktor Abdurrahman, ifadesinde “Babamın bu vahşi örgütle birlikte yaptıklarından utanıyorum” dedi.