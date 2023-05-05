Ümraniye'de otobana Gaffar Okkan pankartı asıldı. HÜDA PAR’ın siyasi uzantısı Hizbullah tarafından şehit edilmişti

Editör: Ayşe Memiş

Ümraniye'de kimliği belirsiz kişi tarafından otoban üzerindeki köprüye Hizbullah Terör Örgütü'nün öldürdüğü Gaffar Okkan'ın pankartı asıldı.

Pankartta Cumhur İttifakı ile anlaşan HÜDA PAR Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkıştığı fotoğrafın da olduğu görüldü.

Hizbullah’ın devamı HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılması Gaffar Okkan suikastını gündemde taşıyor. HÜDA PAR Cumhur İttifakı’ndan bakanlık beklerken şehit Gaffar Okkan ile şehit koruma polislerinin kemikleri sızlıyor.

GAFFAR OKAN KİMDİR?

Gaffar Okkan, Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1952 yılında doğdu. 30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji’nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi’nden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Komiser Yardımcısı olarak atandı.

Ali Gaffar Okkan, 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfî etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı. Bu ilde Ali Gaffar Okkan 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

HİZBULLAH’IN ÇÖKERTİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Ali Gaffar Okkan Kars Emniyet Müdürü iken, Diyarbakır gibi yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir ile emniyet müdürü olarak atandı. Hüseyin Velioğlu’nun İstanbul Beykoz’daki villasına yapılan baskında büyük rolü vardı. Ali Gaffar Okkan, Hizbullah’ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ali Gaffar Okkan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sıralarında makâmından Valilik Binası''na makam aracıyla seyir hâlinde iken, Sezâi Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu Ali Gaffar Okkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş da şehit düşmüştü.

Okkan''ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu''nun İstanbul Beykoz''da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ HİZBULLAH’IN UZANTISI HÜDA PAR’DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

HÜDA PAR''ın Hizbullah terör örgütünün devamı olduğu ise ileri sürülüyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu daha önce "Türkiye Cumhuriyeti''ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" demişti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı ise şehit emniyet müdürü için "Polis üniformalı Gaffar Okkan, görevi boyunca PKK''ye hizmet etti" ifadelerini kullanmıştı.