AKP mitinginde bir genç Hizbullah’ın katlettiği Gaffar Okkan’ı andı. Yandaş kanalın muhabiri hemen mikrofonu geri çekti

Bakan Varank’ın Bursa mitingi öncesinde bir genç, Hizbullahçı teröristlerce şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkar’ı anarak "Gaffar Okkan’ın katilleriyle yan yana olan insanlara bizden oy çıkmaz" dedi. Yandaş kanalın muhbiri mikrofonu başka yöne çevirdi.

AKP mitinginde bir genç Hizbullah’ın katlettiği Gaffar Okkan’ı andı. Yandaş kanalın muhabiri hemen mikrofonu geri çekti

Editör: Osmancan EROK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Bursa mitingi öncesinde AKP’ye yakınlığı ile bilinen ON6 TV isimli kanal, meydanda bulunan genç bir vatandaşa ne diyeceğini kestiremeden mikrofon uzattı.

“GAFFAR OKKAN’IN KATİLLERİNE BİZDEN OY ÇIKMAZ”

Mikrofona konuşan genç, “Gaffar Okkan’ın katilleriyle yan yana olan insanlara bizden oy çıkmaz. İstedikleri kadar araba, araç her şeyi getirsinler. Ali Gaffar Okkan’ın katilleriyle bir olamayız” dedi.

MİKROFONU ÇEKTİ

Vatandaş henüz sözlerini tamamlayamamışken yandaş televizyon kanalının muhabirin mikrofonu çekti.

Muhabir farkı bir yönü göstererek “hemen bu yana döndüğümüz zaman da miting alanında yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz” dedi.

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