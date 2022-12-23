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  • Milli Eğitim Kanunu'nu hiçe saydı, karma eğitime son verdi. CHP'li Kaya skandal olayı Meclis'e taşıdı

Milli Eğitim Kanunu'nu hiçe saydı, karma eğitime son verdi. CHP'li Kaya skandal olayı Meclis'e taşıdı

Bingöl'de bulunan bir lisenin okul yönetiminin, kız ve erkek öğrencilerin sınıflarını ayırdığı ve uygulamayı bir de referanduma sunduğu ortaya çıktı. CHP'li Kaya konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sordu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 18:15
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Bingölde bir lisede karma eğitim engellendi. CHP'li Kaya konuyu meclise taşıdı

Milli Eğitim Kanunu'nu hiçe saydı, karma eğitime son verdi. CHP'li Kaya skandal olayı Meclis'e taşıdı
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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sordu. İşte Kaya'nın soru önergesine dair yaptığı açıklama:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 96 ve 99’uncu maddelerine uygun olarak, T.C.  Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
 
Bingöl’ün Genç İlçesinde, Genç Anadolu Lisesi müdürü Abdurrahman Yılmaz, bazı sınıflarda karma eğitime son vererek kız ve erkek öğrencilerinin sınıflarını ayırmıştır. Okul yönetimi, daha sonra da öğrenciler arasında “referandum” düzenlemiştir. Uygulamanın yeni eğitim yılının başından itibaren uygulandığı ortaya çıkmıştır.

Okul müdürü Abdurrahman Yılmaz, “Bazı sınıflarımızda karma eğitim var, bazılarında da velilerimizin isteği ile farklı bir uygulama var. Tamamen velilerin isteği ile olan bir şey” açıklamasını yaparak kendini savunmuştur.

Olay Eğitim Sen Bingöl Şubesinin yaptığı açıklama ile ortaya çıkmıştır. Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdür hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanmıştır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. Maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.” hükmüne rağmen, okul müdürünün velilerin talebiyle karma eğitime son vermesi, eğitim camiasında ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır.

Bu bilgiler kapsamında;

1. Okul müdürü Abdurrahman Yılmaz, Milli Eğitim Temel Kanununa rağmen karma eğitime nasıl son vermiştir? 

2. Karma eğitime yeni eğitim yılının başında son verildiğine göre,  Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olaya neden anında müdahale etmemiştir?

3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. Maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır.”  hükmüne rağmen, okul müdürü karma eğitime son vererek neyi hedeflemiştir?

4. Okul müdürleri okulları velilerin taleplerine göre mi yönetmektedir?

5. Okul müdürlüğü yapma ehliyetine sahip olmayan Abdurrahman Yılmaz, görevden alınacak mıdır?

6. Karma eğitime son verilen başka okullar da var mıdır? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır?

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Altan ifter
23.12.2022 18:36
Anayasaya aykırı bu davranışta bulunanlar yukardan aşağı tüm sorumlular yargilanmalidir.  
 
vatandaş
23.12.2022 18:26
daha ne olacak,bunlar iyi günler yakında kız çocuklarının da okula gitmesini yasaklamaya az kaldı.Ama bunların hesabı için seçimleri beklemek zorundayız.  
 
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