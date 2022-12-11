6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı yok sayan okul müdürüne bakanlık soruşturma başlattı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismar skandalına yönelik sosyal medya paylaşımı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, skandalın üstünü örtemeye çalışan müdür hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlık açıklamasında "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’în kızı H.K.G.’Yİ 6 yaşındayken evlendirmesi ve cinsel istismar skandalı kamuoyunda büyük tepki çekmeye devam ediyor. Büyük skandal ülke gündeminin en üst sırasına yerleşirken bazı kesimlerin skandalın üstünü örtmeye ve İsmailağa Cemaati’ni aklamaya çalışması dikkat çekiyor

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, skandal bir paylaşımla cemaati aklamaya çalışmıştı. Twitter’da bir ayet paylaşan Koçlyiğit, "Bu ayet iman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz” demişti.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ise skandal paylaşım sonrası müdürün görevden alınması gerektiğini belirten bir açıklama yayınlamıştı.