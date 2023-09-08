Doğum yapan öğretmenlere yeni hak

Öğretmenlere doğum sonrası 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarıldı.

Doğum yapan öğretmenlere yeni hak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni yönetmelikte doğum yapan öğretmenlere 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarıldı.

Buna göre, öğretmenlere, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden 2 yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek.

Bu düzeleme ile daha önceki yönetmelikte doğum sonrası 1 yıl nöbet tutmama hakkı, 2 yıla çıkarılmış oldu.

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Tekli eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi, nöbetçi müdür yardımcısı ve öğretmenlerin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul müdürü tarafından dönüşümlü ve dengeli şekilde düzenlenecek.

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