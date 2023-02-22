Bioenerjist Aysen Duymaz deprem travmasının nasıl atlatılacağı hakkında bilgiler verdi

1975’te doğan, Duymaz kişisel gelişim ve insan psikolojisi gibi konuların özel ilgi alanı olduğunu belirtti. Uzun yıllardır bioenerji ile uğraştığını belirten Aysen Duymaz, ‘Ellerimden çıkan ısının şifa veren bir şey olduğunu farkettim. Yakın çevreme özellikle baş ağrısı ve fıtık gibi konularda şifa yaydığımı farkettim. Sonra üzerine eğildim. Eğitimler aldım. İnsanlara şifa verebiliyor olmanız çok güzel bir duygu’ diyerek kendisini tanıttı.

‘’BİOENERJİ YAŞAM ENERJİSİDİR’’

Bioenerji nedir sorusuna ise ‘Yaşam enerjisidir. Atomun kendi içerisinde bir enerjisi var. Dolayısıyla yeryüzünde gördüğümüz her şeyin bir enerjisi var. Bioenerji yaşam enerjisidir. Bizler bioenerjist olarak yaşamdan gelen bu enerjinin kanalı olup diğer insanlara bunu aktarmaya çalışırız. Şifa olarak yayılır’’ cevabı verdi.

BLOKAJLAR HAYATINIZI ETKİLER

‘‘Bioenerji, alternatif tıp diyebiliriz. Hastalıklarımızın çoğu psikolojiktir. Çakralarımızdan aldığımız enerjinin bloke olması hasta olmamıza sebep olur. Bu blokajlar sizin hayata karşı öfkenizi, depresyonunuzu tetikler. Şiddetli olmanızı, açgözlü olmanızı tetikler. Bioenerjide inanmadığınız zaman karşı tarafa faydalı olmamız imkansız. Seansa başladığımızda elden akan enerji ile kişi üzerindeki etki direkt bize yansıyor. Bioenerjistlerin sezgileri açıktır’’.

ÇAKRALARIMIZ DOĞRU ÇALIŞMAZSA NE OLUR?

‘’Çakralar doğru çalışmazsa bloke olmuş demektir. Bloke olan tüm çakralar bizi ruhsal ve fizyolojik olarak sıkıntıya sokar. Örneğin kök çakra kuyruk sokumumuzun sonundadır. Hayata bağımız ve aidiyetimizle ilgilidir. Çakralar düzgün çalışmadığında prostat, mesane ve rahim kanseri gibi hastalıklara sebep olabilir. Çakralar bloke olduğunda tüm vücutta çeşitli hastalıklar çıkar.’’

DANIŞMAN ŞİFAYI KABUL ETMELİ

Seanslar yüz yüze de uzaktan da olabiliyor. Eşzamanlı olarak yapıyoruz. Kişi kendisini rahat hissettiği bir ortamda olmalı, mümkünse uzanmalı. Eğer benden seans alıyorsa Aysen’den gelen şifayı kabul ediyorum demeli. Seanslar yaklaşık 20 dakika sürüyor. İlk olarak çakralardaki negatifler temizleniyor ve çakraların doğru çalışması için enerji veriyorum. Bu sayede şifayı veriyorum.

DEPREM TRAVMALARINA BİOENERJİ İYİ GELİR Mİ?

Tabi ki. Bu bir inanç meselesi. Depremin yaşandığı günden beri o bölgedekilere şifa göndermeye çalışıyorum kendimce. Önerebileceğim bir şeyin çok faydalarına olacağını düşünüyorum. Lütfen bağdaş kursunlar toprağa. Kök çakraları toprağa değecek biçimde. Sonra iki ellerini avuçları yukarıya bakacak şekilde açsınlar ve kendilerine olumlama yapsınlar. ‘Kendim çok daha iyilerini yaşayacağım, daha güzel şeyler yaşayacağımı biliyorum’ diye olumlama yapsınlar. Bunu yaparken avuçlarında mutlaka karıncalanma hissedecekler.