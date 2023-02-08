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Deprem travmasını yaşayan takımlar nasıl maç yapacak! Ülke yanarken TFF futbol derdine düştü

Türkiye yanarken TFF futbol derdinde! Süper Lig'de Hatay, Gaziantep, Adana, alt liglerde Malatya, İskenderun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman takımlar nasıl maç yapacak? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş TFF'ye seslendi: Ya iptal edin bu sezonu ya da beyaz bayrak çekin!

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 18:07
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Ülke yanarken TFF futbol derdine düştü

Deprem travmasını yaşayan takımlar nasıl maç yapacak! Ülke yanarken TFF futbol derdine düştü
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Türkiye bugünleri unutmayacak.
Güneydoğu bölgemizi sarsan büyük depremin yarası uzun yıllar sarılamayacak.
Televizyonlarda görüyorsunuz işte.
Daha girilemeyen enkazlar, ekmek-su verilemeyen insanlar, yakınlarını arayanlar var.
Sadece Güneydoğu bölgemiz değil sarsılan. Türkiye'nin yüreği yanıyor.
Bu yangını söndürmeye üç tarafımızdaki denizler bile yetmeyecek.
Çaresiz kaldık.
Bilim adamları yıllardır uyarıyordu oysa, gözlerimizi kapadık, kulaklarımızı tıkadık.
Başımızdaki yetkililerin ne kadar yeterli olduklarını bir kez daha gösterdi bu bize.
İki gündür Slaven Bilic'in şu sözü beynimin içini kemiriyor:
"Türkiye'deki sorun şu; bilgili olanların yetkisi yok, yetkisi olanların bilgisi yok!"
Adam 2 yıl kaldı Beşiktaş'ın başında, giderken de bunu söyledi işte.
Teşhisi koymuştu hemen. Kıymetini bilemedik.
Bilgisiz insanların yetkili olmasına isyan edemedik.
Sonuçta acısını biz çektik, çekiyoruz da.
Dönelim futbola.
Türkiye Futbol Federasyonu neden diretiyor acaba hala.
Siz bu olanlardan sonra ligleri nasıl devam ettirebilecek misiniz?
Hatayspor'u, Gaziantepspor'u, Adana Demirspor'u, Malatyaspor'u, Kahramanmaraşspor'u; bütün Güneydoğu takımlarını nası sahaya süreceksiniz?
Şimdiden söylüyorum.
Ya iptal edeceksiniz bu sezonu.
Ya da beyaz bayrak çekeceksiniz bölge takımları için.
Yani o takımların bu sezon düşmesini kaldıracak, diğer takımlarla sezonu tamamlayacaksınız.
Yetkilisiniz.
Bilginiz de varsa bir an önce ligleri devam ettirme kararından vazgeçmelisiniz.
Türkiye yanıyor.
Bu durumda futbolu kim ne kadar düşünebiliyor.
Futbolun da sorunudur bu, kulüplerin de. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları olan kulüpler de rekabeti, maçları bir kenara bırakıp hep beraber bu yangına su sıkmak için el ele vermelidir.
Çok geç olmadan hem de.
Haydi.

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