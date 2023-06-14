Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?

Bundan tam üç buçuk sene önceydi.

Wuhan’dan dünyaya yayılan kabus, kısa sürede milyonlarca insanı öldürdü.

Salgını yenmek için kısa sürede girişilen aşı çalışmaları ise kimileri tarafından sert şekilde eleştirildi!

Bu eleştirileri getirenler kısa sürede aşı çalışmalarının yapılamayacağını, faz aşamalarının insanlar üzerinde denenerek yapıldığını öne sürdü!

Vatandaşa aşı olun diyen bilim insanları ise çoğunluktaydı!

Mesela Profesör Bingür Sönmez bunlardan biriydi!

Sönmez, “Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz” cümlelerini sarf etme hakkı görüyordu kendinde!

Hızını alamadı, “Aşı olmayanlar ne olacak? Hani köpeklere aşınız var mı diye söylüyordu, şimdi artık insanlara sorulacak. Pasaport alamayacaklar, uçağa binemeyecekler, toplu taşımaya giremeyecekler. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek” ifadelerini dahi kullandı!

Aşı olmayanlara köpek gibi soru sorulacak diyordu.

Aşılı mısın değil misin?

Salgın konusunda kararsız bir başka Profesör Mehmet Ceyhan ise önce “Sağlıklı insanların maske takmaya ihtiyacı yok” diyordu, devlet herkes maske takacak deyince “herkes takmalı” diye belirtiyordu!

Sanıyorum medyatik olma takıntısı olan Ceyhan, her dakika çıkıp bir açıklama yapıyordu!

Aşı bulunduğunda ise, birinci, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü doz BİONTECH aşılarını öneriyordu insanlara!

Amerika’da yapılan bir araştırma ise, 30 yaş altı kişilerde kalp kası iltihabı yaptığını ortaya çıkardı Biontech ve Moderna aşılarının!

Sonuç sonrası ise aşıların üzerine miyokardit (kalp kası iltihabı) uyarısı ekleneceği belirtildi!

Demek ki aşıların yan etkisi olabiliyordu!

Demek ki erken dönemlerde uyarıda bulunan insanlar haklıydı!

Neyse devam edelim!

Tabii bu aşıları yaptırırken Türkiye’de bir onam formu imzalatıldı insanlara ZORLA RIZA FORMU diyorum ben buna!

mRNA teknolojisiyle üretilen bu aşıların yan etkilerine karşı firma sorumluluğu üzerinden atıyor, vatandaşa yüklüyordu sorumluluğu!

Aslında tek başına bu uygulama bile kuşku uyandırıcıydı ama insanlar diğer tarafta aşı olmazlarsa ÖLÜMLE tehdit ediliyorlardı!

YA AŞI OLURSUNUZ YA ÖLÜRSÜNÜZ!

Aşılar sonrası ise artan kalp krizi vakaları şüpheleri artırdı!

Aslında yapılacak şey çok basitti!

Kalp krizi sonucu vefat edenlerin kaçı aşılıydı?

Bu konuda bir istatistik yayınlamak basitti ancak hükümetler buna yanaşmadı pek?

Aşı savunucuları, covid-19’un kalp kası iltihabı, kalp krizi yarattığını savundu!

Bu arada ne oldu dersiniz?

Aşının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Almanya’nın en zenginleri listesinde 8.sıraya yükselirken dünyanın da sayılı zenginleri arasında yerlerini aldı!

Kalpte ritim bozukluğu ve bilinç bulanıklığı nedeniyle Almanya’da açılan davalar sonucunda ise, Alman hükümeti mağdurlara tazminat ödemeye başladı.

Ayrıca Biontech’e açılan davalar nedeniyle Uğur Şahin hakim karşısına çıkacak!

Türkiye’de ise aşı savunucusu koca koca profesörler tüm gelişmelere rağmen halen “Biontech’in kalıcı yan etkisi yok, yalan söylüyorlar” diye ortalıkta geziyor!

Üstüne üstelik bir de çıkıp “Yargı yoluna başvurun” diye akıl veriyor insanlara!

Bakalım yargı sonuçları ne olacak?

Çıkıp bu aşıyı vatandaşa öneren koca koca Profesörler ne diyecek?

Hep beraber göreceğiz…