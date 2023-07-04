BioNTech'e 'yan etki' davası Almanya'da başladı

COVID-19'a karşı ilk aşıyı üreten şirket olan BioNTech'e karşı Almanya'da açılan ilk davanın duruşması yapıldı.

BioNTech'e 'yan etki' davası Almanya'da başladı

Almanya merkezli BioNTech ile ABD’li şirket Pfizer’ın geliştirdiği Comirnaty isimli aşının yan etkileri sebebiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty’nin güvenli olduğunu duyurmuştu.

BioNTech’in suçlu bulunması durumunda tazminat hangi tarafın ödeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech'in geliştirdiği aşının yan etkileri olduğunu söyleyen bir kadın, "daha önce açıklanmamış yan etkiler" sebebiyle en az 150 bin euro tazminat talebiyle Hamburg’da dava sürecini başlatmıştı.

İsmi açıklanmayan kadın Rogert&Ulbrich isimli hukuk şirketiyle çalıştığını duyurmuştu.

Alman yasalarına göre ismini açıklamayan kadın; halsizlik, uykusuzluk, göğüs ağrısı gibi yan etkilere maruz kaldığını dile getirmişti.

BioNTech ise ilaç ve aşılarının yan etkisi olduğunu ve bunların daha önce bilimsel olarak duyurulduğunu savunurken, bu yan etkilerin prospektüslerde de yer aldığının altını çizdi.

Dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar insanın Comirnaty aşısı olduğu tahmin edilirken bu sayının Almanya’da 64 milyon olduğu belirtildi.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİĞİNİ SAVUNDU

3 Temmuz'da görülen davada COVID-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla tazminat talep eden diğer bir isim olan Dietmar Scherer'in avukatı Joachim Ceasar-Preller, "Müvekkilimiz görme yetisini kaybettiği için çok sıkıntı çekiyor. Bu küçük bir şey değil.

Aşıya karşıyız demiyoruz tabi ki de değiliz.

Ama günün sonunda biz de aşının zararlarının ortaya çıkarılmasını istiyoruz." diye konuştu.

TAZMİNATI KİM ÖDEYECEK?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty’nin güvenli olduğunu duyurmuştu. BioNTech’in suçlu bulunması durumunda tazminat hangi tarafın ödeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Avrupa Birliği, BioNTech/Pfizer’dan toplu aşı alımı yaptığı için Avrupa Birliği üyesi ülke hükümetlerinin tazminat ödemesinin olası seçenekler arasında olduğu öne sürüldü. Fakat bu konu henüz açıklığa kavuşmadı.

Alman hukuk bürosu Rogert&Ulbrich Covid-19 aşısının yan etkileri sebebiyle tazminat davası açan 250 müvekkili olduğunu duyururken, bir diğer Alman şirket Caesar-Preller de 100 müvekkilin hakkını savunacağını açıkladı.

Dava geçtiğimiz ay görülecekti. Ancak davacının "reddi hakim talebi" nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen davanın ilk duruşması Rottweil kentinde yapıldı. Mahkemenin ne zaman sonuçlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak BionTech'e karşı açılmış bu tek dava değil. İtalya'da da benzer gerekçelerle açılan farklı davalar bulunuyor.

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